Le capitaine des Diables Rouges a marqué son 70ème goal sous la vareuse de Chelsea.

En ouvrant la marque sur penalty, Eden Hazard est entré dans le top 3 des meilleurs buteurs de Chelsea en Premier League.

Le Brainois, parti pour finalement rester du côté de Stamford Bridge, a encore du chemin à faire avant de rattraper les deux joueurs qui le devancent à ce classement.

Didier Drogba compte 104 buts pour les Blues tandis que la légende du club Frank Lampard en a mis 147.

En Premier League, Hazard a disputé 210 rencontres. Il a inscrit 70 buts et réalisé 40 passes décisives. Drogba a disputé 254 matchs, a mis 104 buts et signé 63 assists. Lampard quant à lui, a marqué 147 fois et fait 97 passes décisives en 429 parties.

Au classement des moyennes but et assist/match, le classement donne ceci:

1. Drogba : 0,65 but ou assist par match

2. Lampard : 0,56 but ou assist par match

3. Hazard: 0,55 but ou assist par match

Pour battre les deux joueurs adorés à Chelsea et ainsi devenir le joueur le plus décisif du club, Eden Hazard devrait marquer ou faire marquer à 50 reprises en 43 matchs. Un défi qui s'annonce difficile.

D'autant plus qu'Eden Hazard n'est pas un chasseur de statistiques. Et il n'a pas besoin de ça pour être l'un des chouchous de tout Stamford Bridge.

Son 70e but en vidéo: