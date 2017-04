Ce samedi, Roberto Martinez, installé dans les tribunes de Wembley pour suivre la demi-finale de Cup entre Chelsea et Tottenham, s’est une nouvelle fois rendu compte de l’importance qu’aura dans le futur Eden Hazard chez les Diables. Sur le banc au même titre que Diego Costa en début de rencontre, le Brainois a mis 20 minutes après sa montée au jeu, à la 60e alors que le score était de 2-2, pour qualifier Chelsea. Comment ? D’une frappe croisée victorieuse pour faire 3-2 et en donnant un assist pour Matic sur le 4-2.

"J’ai appris vendredi que je ne débuterais pas la rencontre car notre agenda est encore très exigeant , expliquait le Diable après la rencontre. J’ai tout de même joué une demi-heure et je pense avoir été décisif (rires). Il était important de gagner cette rencontre, non seulement dans l’optique d’un possible doublé mais aussi pour retrouver notre confiance après la défaite à Manchester où nous sommes tous passés à côté de notre match. C’est sûr que je préfère toujours entamer les débats mais dans ce cas-ci, monter au jeu et parvenir à faire la différence ne peut que me réjouir. Maintenant, on met la Coupe de côté et on se concentre sur l’objectif prioritaire, le titre. Si nous venons à bout de Southampton mardi, nous aurons fait un grand pas car nous mettrons Tottenham à sept points, de quoi lui saper un peu plus le moral."

Interrogé à propos du trophée du Joueur Professionnel qui sera attribué ce dimanche soir, Eden se montrait, une fois de plus collectif : "J’espère le rafler mais blague à part, j’estime que la récompense devrait revenir à N’Golo Kanté pour ce qu’il a apporté à l’équipe depuis qu’il est chez nous. Franchement, je ne serais pas déçu et cela changerait un peu (rires)."

Aligné d’entrée de jeu, tout comme Michy Batshuayi, Thibaut Courtois apprécia l’issue de la rencontre : "En fonction de la conjoncture en championnat, ce match était spécial. Avoir eu le dernier mot n’est pas négligeable et cette qualification est idéale pour nous rebooster après notre échec à Old Trafford. Nous ne doutions pas de nos capacités mais mentalement, rien de tel que battre notre rival direct pour achever la besogne et le plus vite sera le mieux."

Du côté des Spurs, la déception était de mise comme l’évoquait Toby Alderweireld dans les travées de Wembley : "Il y a de quoi être déçu car je pense que sur l’ensemble du match, nous avons démontré bien plus que les Blues. Ils ont eu pour eux un taux de réussite ahurissant vu le nombre de tirs cadrés alors que de notre côté, nous étions en passe de les mettre K.-O. quand Eden et Diego Costa sont montés. Que voulez-vous, le foot peut être cruel et nous l’avons appris à nos dépens. Maintenant, il importe d’évacuer au plus vite notre amertume et de nous concentrer sur ce qui nous attend la semaine prochaine. Si nous voulons à tout le moins préserver notre deuxième place, il convient de se remobiliser sans ruminer plus longtemps cette élimination."