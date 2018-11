Eden Hazard n'avait que 20 ans en 2012 et le Diable Rouge allait quitter Lille. Champion de France, vainqueur de la coupe, élu meilleur joueur du championnat: notre compatriote avait tout pour plaire et l'Europe lui faisait alors les yeux doux.





Le capitaine de notre équipe nationale a révélé via le compte Twitter des Blues que Joe Cole avait joué un rôle décisif dans sa venue à Stamford Bridge: "Je lui parlais beaucoup avant de signer à Chelsea. Chaque jour, il me disait que Chelsea serait le meilleur club pour moi. Il me disait que Chelsea était un grand club où je pourrais remporter des titres chaque saison. C'est pour cela que j'ai signé, alors merci Joe Cole".





Il faut tout de même rappeler qu'à l'époque, Cole était preté à Lille par Liverpool. Mais manifestement, l'Anglais a toujours eu le coeur un peu plus Blues que Red...