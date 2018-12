Durant une vingtaine de minutes, les trois anciens joueurs français sont revenus sur l'expérience et les légitimes regrets du Mondial, de l'adaptation au système Sarri, d'un éventuel transfert ou encore de son regard sur le Ballon d'Or. Morceaux choisis.

Sur son coach Maurizio Sarri à Chelsea. "Il propose un dispositif et un fonctionnement différent que ses prédécesseurs comme Conte. Dès le début de saison, il m'avait dit que je pourrais jouer plus haut à l'attaque, comme ça a été le cas contre Manchester City. Quels conseils me donne-t-il? 'Sois décisif! (rires)' Contre City, il m'a demandé de ne pas laissé jouer Fernandinho quand ils étaient en possession. Avec le ballon, il m'a dit de faire ce qu'il fallait pour qu'on gagne le match."

Sur le titre en Premier League. "En Angleterre, tout est possible. Manchester City, quand on les voit jouer, on se dit qu'ils vont être champions. Il peut néanmoins toujours se passer quelque chose, mais là où on doit travailler c'est sur la régularité. Pour parvenir à être champion, c'est un aspect important. Et on sait que cela sera compliqué cette saison..."

Sur ses coéquipiers à Chelsea Olivier Giroud et N'Golo Kanté. "Olivier, c'est l'un des meilleurs du monde dans son registre. Il est vraiment important sur le terrain, dans notre organisation, même s'il n'a pas le profil pour dribbler quatre joueurs, il a d'autres qualités. N'Golo, lui, il est content de jouer, peu importe où, même au but s'il devait. Il est connu dans le monde entier comme récupérateur, ce n'est pas un créatif, mais il s'adapte au système de Sarri, ce qui fait qu'il est parvenu à marquer contre City."

Sur le départ de Zidane du Real Madrid. "J'ai toujours aimé le Real, même avant que Zidane y soit. C'est clair que j'ai un énorme respect pour Zizou mais ça ne change en rien mon attachement pour ce club. Je finis cette année à Chelsea, il me reste un an de contrat et on verra bien. Il y a eu des discussions, mais là, c'est à l'arrêt."

Sur les regrets de la demi-finale du Mondial perdue contre la France. "Bien sûr, sur le coup, cette défaite en demi-finale, ça fait mal. Mais je suis passé à autre chose en me concentrant sur la préparation avec Chelsea. Au final, on va retenir que des bons souvenirs. On s'est fait avoir sur un corner, voilà c'est tout. On sortait d'un match très compliqué contre le Brésil. La chance qu'on a eue contre les Brésiliens ne s'est pas rééditée contre la France. On referait le même match aujourd'hui, il n'y a pas de regrets, ça s'est joué sur des détails."

Sur le Ballon d'Or. "Si je l'ai, c'est un plus. Mais je ne me dit pas: 'il me faut le Ballon d'Or'. Pour moi, ce n'est pas important, je privilégie les récompenses collectives."

Sur la manière d'aborder le football. "J'ai toujours pensé que le football, ce n'était qu'un jeu. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Je relativise tout ça..."

Sur son avenir. "Ce qui compte pour moi, c'est l'ambiance, c'est le coach, mais aussi la famille. Elle est bien à Londres. J'ai 28 ans, je ne veux pas avoir de regrets. Concernant un éventuel départ, c'est une décision que je vais prendre, mais je ne sais pas encore quand."