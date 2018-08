Preuve que même assigné à un statut de remplaçant lors de ce choc Chelsea - Arsenal (3-2), le Brainois n'a pas le blues et est prêt à ranger son ego et jouer les jokers de luxe pour son coach Sarri.





A côté de ces démonstrations de fidélité sur le pré, Eden Hazard a réaffirmé sa détermination de rester dans sa maison bleue pour la saison à venir. A nos confrères de RMC Sport, le Diable a tempéré les rumeurs qui l'envoyaient déjà au Real Madrid. " Si je vais partir cette année? Je ne partirai pas. Déjà, le mercato en Angleterre est terminé. On peut partir, mais on ne peut pas signer de joueurs."





Avant de poursuivre: "Il y a beaucoup de bêtises qui ont été racontées. Je suis bien heureux ici, je l'avais déjà dit après la Coupe du monde. Et puis, c e serait un peu bizarre que les dirigeants de Chelsea me laissent partir et qu’ils ne recrutent pas de joueur derrière. On a pu voir encore lors de Chelsea - Arsenal que les fans m’aiment plutôt bien. On verra bien ce qu’il se passe dans un an ou deux ans."





Pour Eden Hazard, cela semble donc acté, il ferme la porte à tout départ d'ici la fin du mercato.