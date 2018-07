Selon le quotidien espagnol AS, les stats du Brainois parlent plus que jamais en sa faveur pour que le Real Madrid réalise un transfert record.





Même s'il semble presque impossible pour le Belge de combler l'écart de buts laissés par Cristiano Ronaldo sous les couleurs du Real (44 buts la saison dernière, 1,02 but/ match en moyenne durant ses neuf années en tant que Madrilène), le Diable rouge pourrait toutefois apporter une certaine amélioration dans le jeu du Real et pourrait également servir de passeur décisif pour Isco et Asensio selon AS, qui sont les joueurs avec qui le Diable entrerait dès lors en concurrence. Niveau stats, avantage à Eden Hazard qui a été impliqué l'année dernière dans 30 buts ( il en a marqué 17 et a donné 13 passes décisives) avec Chelsea. Isco était quant à lui présent dans 19 buts pour Madrid (neuf buts et dix passes décisives) et Asensio dans 17 buts (11 buts et six passes décisives). En tout cas, et même si Eden Hazard n'est pas un numéro neuf, les chiffres obligent Bale et Benzema à se montrer sous leur meilleur jour en ce début de saison annonce le quotidien espagnol.





Au-delà des chiffres, l'arrivée éventuelle de Hazard conforterait le club dans un problème de luxe qui est assez récurrent au Real ces derniers temps: le surnombre de joueurs évoluant au poste de milieu de terrain dans l'effectif. James Rodriguez en a déjà fait les frais par le passé et maintenant Lopetegui, le nouvel entraineur du Real, qui n'a jamais caché son adoration pour Isco, a également l'intention de promouvoir Ceballos. Pour ce qui est en faveur d'Eden Hazard, il est de plus en plus à l'aise à proximité de la zone de finition (de 2016 à 2017, il est passé de 6 à 17 buts). Ensuite, sa Coupe du Monde (trois buts et deux passes décisives) montre qu'à 27 ans il est à son meilleur niveau. Pour finir, notre Diable rouge n'a jamais caché son désir de rejoindre le Real Madrid: "Tout le monde connaît ma destination favorite. Le Real Madrid est spéciale pour moi, que ce soit avec Zidane ou non", a-t-il indiqué en Russie lors du Mondial. Dans un marché des transferts sans vedettes médiatiques, Hazard serait, aux yeux du Real, la bonne solution pour donner un véritable départ à son mercato malgré l'arrivée récente de Vinicius Jr.

Le Real Madrid cherche un buteur depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus, ce n'est pas nouveau. Pour ce faire, le club madrilène se baserait en partie sur des statistiques. Dans ce contexte, Eden Hazard génère plus de buts qu'Isco et Asensio. Neymar et Mbappé étant hors d'atteinte, le Real continue à réfléchir à propos d'un futur transfert donc et le nom d'Eden Hazard devient de plus en plus cité à la maison blanche, surtout que le Diable Rouge semble assez réticent pour renouveler son contrat avec Chelsea.