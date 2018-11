Capitaine des Diables, Eden Hazard était tout sourire à la sortie des vestiaires. "Ce n’était pas un match brumeux, je ne suis pas d’accord" , assène-t-il. "C’était un match compliqué, bien évidemment, contre une équipe qui était en place défensivement. Le match aurait été frustrant si on n’avait pas pu gagner. On a réussi à forcer la serrure, donc je suis très content. Le coach nous a demandé de continuer à les presser à la mi-temps. Il a dit que les Islandais allait plonger physiquement. C’est exactement ce qu’il s’est passé, donc chapeau à l’équipe. On continue. On marque des buts sans en prendre : c’est bien pour la confiance. Le job est fait."

Les frères Hazard étaient impliqués sur les deux buts : "Des accélérations des deux frères ? Oui, Thorgan essaie de s’inspirer de moi de temps en temps. C’était deux beaux buts avec Michy en renard des surfaces."

En bon capitaine, Eden a pris les choses en mains. "Je me dois de le faire, surtout quand c’est un match un peu compliqué. Si, après 15 minutes, c’est déjà 3-0, je suis plus à laisser jouer mes partenaires. Quand on n’arrive pas à marquer, je pense que les joueurs s’attendent aussi à ce qu’il se passe quelque chose. Et dans les matches fermés, ce sont souvent les joueurs créatifs qui arrivent à faire la différence. Donc, j’essaie. Aujourd’hui, cela a marché. Surtout en deuxième période. À force de continuer, on y arrive."

Eden est sorti à un quart d’heure du terme de la rencontre, laissant son brassard à Witsel. "Le coach m’a dit qu’il restait 15 minutes à jouer mais que si je pouvais sortir, ce serait bien. Le match était éprouvant, mentalement aussi, aujourd’hui. Mais ce sera important d’être à 100 % dimanche."

Le déplacement en Suisse de ce dimanche sera donc bien décisif, comme on le savait avant la rencontre de ce jeudi soir. "On savait que le plus important, c’était le match de ce dimanche. L’Islande, c’était une bonne mise en route pour ce match-là qui sera aussi très compliqué, bien que j’espère qu’il soit un peu plus ouvert. Notre objectif est de disputer la phase finale de la Ligue des Nations en juin. La Suisse, c’est une belle équipe. On l’a vu à domicile; ce ne fut pas facile. Mais on a les atouts pour les battre. On ira là-bas pour gagner. On sera attendu de pied ferme mais on a l’habitude. Ce sera le dernier match de l’année, pour terminer en beauté. Tout le monde a pris son pied cette année; j’espère qu’on va pouvoir finir sur une bonne note."

Les Suisses ne comptent pas se laisser faire. "On jouera pour la victoire bien évidemment. On ne pense même pas à jouer pour le partage. Ce qu’on veut, c’est marquer un but de plus que la Suisse. J’espère que c’est ce qu’on va faire. Il faudra être vigilant en phase défensive et offensive. Peut-être devrons-nous nous montrer patients comme aujourd’hui et garder le ballon. On risque de ne pas avoir beaucoup d’occasions mais si on s’en crée, on doit les mettre au fond."