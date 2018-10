Diables Rouges Le milieu de terrain vedette de Chelsea Eden Hazard, touché au dos, vise un retour dimanche prochain en Premier League contre Crystal Palace, a annoncé son entraîneur Maurizio Sarri dimanche, alors que les "Blues" doivent affronter Derby (D2) mercredi en huitième de finale de la Coupe de la Ligue.

"Je suis très content parce que l'équipe a réussi à marquer sept buts en deux matches sans lui, mais je veux qu'il revienne le plus vite possible. Je ne sais pas s'il sera de retour et disponible pour mercredi, mais j'espère qu'il le sera dimanche", a déclaré l'Italien après la large victoire des Londoniens à Burnley (4-0).

Le capitaine des Diables Rouges avait déjà manqué le succès contre BATE Borisov (3-1) jeudi en Europa League. Très en forme cette saison, le Brainois de 27 ans comptabilise 7 buts et 3 assists en 9 matches de championnat avec les Blues.