Après avoir admis la semaine passée qu’il voulait "partir après la Coupe du Monde" mais que le discours de Maurizio Sarri l’avait convaincu de rester, Eden Hazard est allé un peu plus loin après la victoire contre Southampton ce dimanche, ne cachant pas en zone mixte qu’il était très indécis quant à son futur.

Le Diable le sait : dans son schéma de carrière, il n’aura peut-être plus forcément l’occasion de goûter à nouveau à un gros transfert après son arrivée à Chelsea en 2012. "C’est pour cela que j’ai parlé après la Coupe du Monde et que j’ai dit que je pensais qu’il était temps de changer parce que j’ai fait une super Coupe du Monde. Je joue bien en ce moment", a-t-il expliqué, précisant ensuite : "Le Real Madrid est le meilleur club du monde. Je ne veux pas mentir aujourd’hui. C’est mon rêve depuis que je suis enfant. Je rêve de ce club. Nous verrons. Je ne veux pas en parler tous les jours. Nous parlerons bientôt de mon futur. Comme je l’ai dit plusieurs fois : si je pars, je serai content, et je sais que si je reste, je serai content."

Si le Brainois a évoqué pour la première fois ouvertement le Real en nommant le club, il a aussi fait un pas vers ses dirigeants qui, l’an passé, étaient déjà prêts à lui proposer une prolongation de son contrat actuel qui s’achève en juin 2020 avec un salaire XXL estimé de sources anglaises à 300.000 livres par semaine, soit plus de 340.000 euros.

"On pourrait négocier maintenant. Si les dirigeants le veulent, alors nous parlerons. Je ne veux pas dire que je ne vais pas parler avec le club", a-t-il précisé tout en ajoutant qu’en cas d’un éventuel départ, il souhaiterait quitter les Blues avec moins de fracas que Thibaut Courtois.

"Je ne veux pas cela, a-t-il avoué. Je veux ce qui est bien pour moi mais je veux ce qui est bien pour le club parce que le club m’a tout donné. Je ne veux pas dire ‘oui, je signe un nouveau contrat et ensuite, au final, je ne finis pas par signer’. Donc je vais voir. Parfois, dans ma tête, je me réveille le matin en pensant que je veux partir, d’autres fois que je veux rester. C’est une décision difficile. C’est mon futur. J’ai 27 ans et j’en aurai 28 en janvier." Soit l’âge de se poser les bonnes questions.