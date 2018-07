Diables Rouges En étant sous le charme des prestations de son ami, Rio Mavuba n’est pas étonné par ses récentes performances

Parce qu’on n’oublie jamais sa première fois, Rio Mavuba garde un souvenir très précis de sa rencontre avec Eden Hazard, un jour de janvier 2008, alors qu’il venait de débarquer à Lille.

"Je m’en rappellerai toute ma vie. Je déjeune avec Claude Puel le midi, on avait entraînement dans l’après-midi à 16 h. Claude Puel m’avait dit : ‘Tu verras, on a deux jeunes qui viennent s’entraîner avec nous, deux phénomènes.’ Et il parlait d’Eden et de Yannis Salibur. J’ai vite compris qu’on avait à faire à un phénomène."

Que le Français a longtemps couvé, faisant partie du premier cercle des intimes, avec Yohan Cabaye, et sur lequel il porte un regard bienveillant.

Que vous inspire la Coupe du Monde d’Eden Hazard ?