Ses prédictions se vérifieront-elles ?

Journaliste sportif au prestigieux journal "Times", Gabriele Marcotti affirmait en 2010 qu'il ne serait pas étonné de voir la Belgique l'emporter au Brésil lors du Mondial 2014, ou à l'édition suivante. Ce dernier décrivait notre pays comme "une nation de seulement onze millions d'habitants dotée d'une génération exceptionnelle de jeunes joueurs, source d'espoirs de succès futurs pour d'autres pays de taille similaire".

Pas avare de conseils, Gabriele Marcotti appelait ses lecteurs à parier gros à l'avenir sur nos Diables en dépit de leurs récents échecs de qualification.

Parmi ses joueurs favoris, il pointait Axel Witsel, Steven Defour ("un passeur élégant et leader naturel") ainsi que Jan Vertonghen.

Mais c'est surtout Eden Hazard (qui avait à l'époque 19 ans) et Romelu Lukaku (16 ans) qui excitaient le plus le journaliste. "Lukaku dispose du gabarit, il est athlétique, il a de l'allure et d'énormes compétences."

Plus qu'à attendre ce mardi soir (demi-finale face à la France) et dimanche en fin d'après-midi (possible finale) pour savoir si ses prédictions se vérifient...