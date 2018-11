La défaite en amical contre le Qatar quatre jours auparavant, qui avait surpris de nombreux observateurs, n'a eu d'effet que vingt minutes sur l'équipe nationale suisse, le temps d'encaisser deux buts et de resserrer les boulons. 20 Minutes de souligner d'ailleurs que les "supporters de la Belgique ont alors commencé à chambrer, se sentant à l’abri". Il est vrai qu'à partir de ce moment-là, chaque passe noire-jaune-rouge était saluée par des cris provenant du virage où étaient situé le kop belge.

Les choses allaient pourtant complètement tourné, comme l'ambiance. Il n'a fallu que le but sur penalty de Rodriguez pour réveiller le petit stade de Lucerne et lancer une déferlante frappée de la croix blanche et d'offrir "enfin" à la Suisse "son exploit dans un match qui compte", souligne RTS. La Radio télévision suisse évoque un succès "probant" obtenu au terme "d'une révolte spectaculaire", Le Matin ajoutant du crédit à cette victoire dans la mesure où elle a été obtenue face à "l’une des plus belles équipes du monde".

C'est au prix d'une "grande force de caractère", pointée par RTS, et d'une "prestation exceptionnelle [et] remarquable", comme la qualifiait Le Matin, que la Nati "a en effet fait exploser les Diables Rouges".

Après son début en fanfare, "la Belgique était complètement sonnée et ne parvenait même plus à frapper en contre", analyse Le Matin alors que 24 heures évoque une équipe suisse "en feu".

Ce match retentissant a d'ailleurs fait parler en dehors des frontières puisque, en France, RFI le compare au Miracle de Berne en 1954. A l'époque, l'Allemagne de l'Ouest avait renversé la Hongrie, pourtant favorite en finale du Mondial organisé en Suisse (3-2).