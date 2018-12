Thibaut Courtois, auteur d'un excellent match ce samedi soir et d'arrêts qui ont permis au Real de décrocher la victoire face au Rayo Vallecano (1-0), a été interrogé lors des interviews d'après-match sur les critiques faites à son encontre par Diego Simeone.

Le coach de l'Atletico avait en effet déclaré: "Courtois est parti au Real Madrid et il a été nommé meilleur gardien du monde. Quand il était avec nous, c’est Keylor Navas qui l’avait gagné..." En septembre déjà, Simeone avait taclé le Diable rouge, affirmant qu'il ne serait plus titulaire dans l'équipe actuelle de l'Atletico et qu'Oblak était plus fort.

Comme le rapporte le média espagnol Marca, Thibaut Courtois a réagi ce samedi soir lors des interviews. "Simeone critique le Real Madrid pour se rendre populaire auprès des fans de l’Atletico. Il envoie toujours des piques au Real Madrid car c’est le meilleur club du monde".

Et le gardien belge de préciser: "Il faut respecter l’opinion de tout le monde, chacun peut avoir son propre avis. Mais cela fait 3 ans que je suis parti de l’Atletico et quand tu attaques toujours le Real, qui est la meilleure équipe du monde, c’est pour te rendre populaire auprès de tes fans. Dans mon cas, il a dit que j’avais gagné ce prix car je jouais au Real Madrid. Mais pendant la Coupe du monde, je jouais à Chelsea. Les votes pour le prix "The Best" avaient lieu en juillet et je n’étais pas encore au Real. Je ne pense donc pas que ce soit juste de m'attaquer de la sorte".