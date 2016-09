Et si Chelsea réunissait à nouveau Eden et Thorgan Hazard ? N. Ch. Publié le mardi 20 septembre 2016 à 10h03 - Mis à jour le mardi 20 septembre 2016 à 10h05

Diables Rouges Les Blues ont encore quelques mois pour activer une clause de rachat de Thorgan Hazard. Et ils pourraient y songer sérieusement, au vu de sa forme du moment…



Thorgan Hazard vit un début de saison rêvé. Il en est déjà à six buts et trois assists et s'éclate dans un rôle plus axial que celui qu'il avait auparavant. Aligné au poste de deuxième attaquant, aux côtés de Raffael, le Brainois est considéré par le magazine Kicker comme le deuxième meilleur joueur du championnat d'Allemagne actuellement, derrière Robert Lewandowski. Il faut dire qu'être décisif toutes les 42 minutes, ça aide !



Mais voilà, la forme étincelante de Thorgan arrive peut-être un peu trop tôt pour le Borussia Mönchengladbach. S'il appartient en effet au club allemand depuis janvier 2015, Chelsea a conservé une clause de rachat valable pour une durée de deux ans. Les Londoniens peuvent donc, pendant un peu plus de trois mois encore, se décider à récupérer Thorgan pour 15 millions d'euros lors du prochain mercato. Cela permettrait à Mönchengladbach de réussir une plus-value de 7 millions d'euros, certes, mais s'il continue sa progression le Diable rouge pourrait accroître encore sa valeur marchande… C'est le quotidien Bild qui a rappelé l'existence de cette clause dans le contrat du joueur, qui a déclaré ceci après la rencontre de ce week-end: "J'ai un contrat au Borussia et c'est ici que je veux jouer. Je ne gaspille pas d'énergie à penser à Chelsea pour le moment."



La perspective d'être réunis rapidement pourrait toutefois emballer les deux aînés de la fratrie brainoise. Mais serait-ce la meilleure option sur le plan sportif ? Rien n'est moins sûr.