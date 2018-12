Vu que la Ligue des Nations est terminée pour eux, les Diables rouges peuvent dès à présent se concentrer sur les éliminatoires de l’Euro 2020. Le tirage au sort aura lieu ce dimanche à Dublin (12 heures) et, encore une fois, la Belgique sera protégée. Intégrés dans le chapeau 1 (via un classement établi par les résultats obtenus en Ligue des Nations), les Diables auront, en théorie, un groupe plus qu’abordable pour se qualifier pour l’Euro 2020.

Les chapeaux de ces éliminatoires ont été formés en fonction des résultats obtenus durant la Ligue des Nations. Les 12 équipes de la Ligue A (celle des Diables) ont été classées de 1 à 12 ; les 12 nations de la Ligue B, de 13 à 24, et ainsi de suite.

C’est la raison pour laquelle l’Allemagne se trouve dans le chapeau 2… et sera donc l’équipe à éviter ! Quoique. Et pour plusieurs raisons.

D’abord parce que, si le groupe des Diables ne se compose que de petites nations, ils n’auront aucune grosse affiche en 2019. Vu le nombre de rencontres à jouer pour les éliminatoires (10), les amicaux seront rares, voire sans doute inexistants.

Ensuite parce que, pour l’édition 2020, l’UEFA a ouvert l’Euro à 24 nations. Ce qui veut dire que les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées directement pour la phase finale. Il faudrait donc une grosse panne des Diables pour louper l’événement, même avec l’Allemagne dans le groupe.

Cela dit , il n’y aura, en théorie, pas de rattrapage pour les Diables. Vu qu’ils n’ont pas terminé en tête de leur groupe de Ligue des Nations, ils ne participeront pas aux barrages qui se disputeront en mars 2020 (avec les quatre dernières places qualificatives à la clé). Ce sont les 16 équipes qui ont remporté leur groupe de Ligue des Nations qui y participeront, sauf si elles sont déjà qualifiées via les éliminatoires. Dans ce cas, elles seront remplacées par les équipes les mieux classées dans le groupe.

Un sacré casse-tête mais, avec un statut de protégé et 24 nations qualifiées, il faudra une énorme surprise pour que les Diables ne participent pas à l’Euro 2020, qui se jouera du 12 juin au 12 juillet 2020 dans 13 pays différents. Sauf en Belgique, pour rappel…