La liste des invitées est désormais complète. Un peu plus tôt cette semaine, la Pologne et l’Autriche (en éliminant respectivement en barrages le Portugal et la Grèce) ont obtenu, à leur tour, leur billet pour la phase finale de l’Euro espoirs qui aura lieu en Italie et à San Marin du 16 au 30 juin prochain. Reste maintenant à procéder au tirage au sort, ce qui sera le cas ce vendredi à Bologne (18h).

Les douze nations ont été placées dans trois chapeaux desquels sortiront trois groupes de quatre pays.

L’Italie, l’Angleterre et l’Allemagne, têtes de série, figurent dans le premier chapeau. L’Espagne, la France et le Danemark dans le deuxième. Le troisième et dernier chapeau regroupe les six autres qualifiés, à savoir les Diablotins, la Serbie, la Croatie, l’Autriche, la Pologne et la Roumanie.

Dans le pire des cas, les hommes de Johan Walem pourraient affronter par exemple l’Allemagne, l’Espagne et la Serbie, dans le meilleur l’Italie qu’ils ont battue le mois dernier en amical à Udine (0-1), le Danemark et l’Autriche.

S’il n’a pas forcément de préférence pour ses adversaires, le sélectionneur espère que son équipe évoluera dans le nord-est de l’Italie à Trieste et Udine dans une région qu’il connaît par cœur, plutôt qu’à Reggio Emilia, Bologne, Cesena et San Marin.

Pour rappel, les vainqueurs de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième seront qualifiés à la fois pour les demi-finales du tournoi et pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Avec une subtilité : si l’Angleterre fait partie du dernier carré, elle ne sera pas qualifiée pour les Jeux puisque le CIO reconnaît la Grande-Bretagne et non l’Angleterre. Ce qui entraînerait dès lors un match de barrage entre les deux autres deuxièmes.Jo. L.