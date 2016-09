Face à Chypre, les Diables se rassurent (0-3)

Diables Rouges

La Belgique a débuté sa campagne qualificative au Mondial 2018, en Russie, par une victoire, 0-3 à Chypre, mardi à Nicosie. Romelu Lukaku, auteur d'un doublé (13e et 61e) et Yannick Carrasco (81e) ont permis à Roberto Martinez de décrocher son premier succès en tant que sélectionneur des Diables Rouges.

En fin de match, Michy Batshuayi a manqué un penalty (90e).

Roberto Martinez avait apporté trois changements à l'équipe battue 0-2 par l'Espagne, jeudi passé en match amical. Jordan Lukaku, Radja Nainggolan et Divock Origi étaient en effet respectivement remplacés par Thomas Vermaelen, Marouane Fellaini et Romelu Lukaku.

Ce dernier ne tarda d'ailleurs pas à prouver que le sélectionneur avait eu raison de lui faire confiance: à la 13e minute, une frappe de Meunier était repoussée par le gardien Panayi sur la transversale, Lukaku avait bien suivi et, de la tête, donnait l'avantage aux Diables Rouges.

Chypre tenta de réagir immédiatement. Efrem effectua un beau numéro sur la gauche et centra pour Sotiriou, dont la tête échoua au-dessus (15e). Les Belges contrôlaient bien la rencontre et mettaient la défense adverse en difficulté lorsqu'ils accéléraient, comme à la 38e minute, quand Hazard combina avec De Bruyne avant de frapper. Panayi repoussa. En fin de période, Courtois a été contraint de se détendre sur une frappe d'Alexandrou (44e).

En seconde mi-temps, un coup-franc de Dossa Junior procura quelques sueurs froides aux Diables Rouges, mais le ballon termina de peu à côté (60e). Sur la remise en jeu, la Belgique doubla la mise d'un but qui était pratiquement la copie conforme de l'ouverture du score: servi par De Bruyne, Carrasco frappa, le gardien Panayi repoussa, et Lukaku était à nouveau le plus prompt à la retombée du ballon qu'il envoya au fond des filets de la tête (61e).

La Belgique ne cessa pas pour autant d'attaquer. Panayi écarta des tentatives successives de Meunier et Carrasco (76e). À la 81e minute, il détourna encore un tir de De Bruyne. Le ballon arriva à Hazard, lequel remit dans l'axe où Carrasco inscrivit le numéro trois belge. Le score aurait pu être encore plus lourd pour Chypre, mais Panayi dévia un penalty tiré par Batshuayi et accordé pour une faute de Charalambides sur Hazard (90e).

Dans les autres rencontres du groupe, la Grèce s'est imposée 1-4 contre Gibraltar à Faro et la Bosnie-Herzégovine s'est débarrassée 5-0 de l'Estonie. Les Bosniens seront précisément les prochains adversaires des Diables Rouges, le 7 octobre à Bruxelles. Trois jours plus tard, les troupes de Martinez affronteront Gibraltar à Faro, au Portugal.

La Belgique conserve sa 2e place au ranking FIFA avec 1.369 points, du moins si la Colombie ne gagne pas au Brésil dans la nuit de mardi à mercredi. Elle totaliserait alors 1.419 points. Le prochain classement sera publié le 15 septembre.

