"Je récupère la balle à la Fellaini. […] Tu ne passeras pas, t’es comme devant Marouane Fellaini."

Les chansons faisant l’éloge d’un footballeur sont légion. Gradur avait, par exemple, cité Eden Hazard. Shay en avait fait de même avec Thibaut Courtois. C’est une première pour Marouane Fellaini et c’est signé D.A.V.

Le rappeur bruxellois est une jeune promesse du rap game belge. À 21 ans, il compte un clip à près d’un million de vues sur YouTube (dans lequel le rappeur français Sofiane est venu le soutenir) et a signé un gros deal avec Révolution et Sony Music France.

Marouane Fellaini s’est montré ravi du morceau qui fait son éloge et qui comptait déjà près de 200.000 vues sur YouTube en même pas deux jours.

D.A.V. est un grand fan du Diable Rouge et a voulu le faire comprendre dans ses paroles. Selon son entourage, il a voulu faire des parallèles entre la solidité du Big Fella sur le terrain et le fait d’assurer dans la vie.

La chanson est le fruit d’une inspiration du moment. Le Bruxellois (il se dit à la fois de Saint-Josse et de Matonge) a composé le morceau après le but de Fellaini face à l’Égypte en préparation.

Pourquoi ne pas avoir fait un morceau sur Lukaku ou Batshuayi, tous deux issus, comme D.A.V. de la communauté congolaise de Belgique ? Tout simplement car le rappeur est dingue de Big Mo dont il apprécie le jeu, la mentalité et le côté "on m’attend au tournant et je réponds toujours présent".

Son passage à Manchester United a encore renforcé son respect pour le joueur. Deux équipes comptent plus que tout pour D.A.V. : les Diables Rouges et Manchester United. Le rappeur ne pouvait pas rêver mieux pour le lancement de sa chanson lundi matin : Fellaini est sorti du banc et a marqué. À la Fellaini.