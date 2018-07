Marouane Fellaini et Vincent Kompany se méfient de la France

Exceptionnel dans le combat, Marouane Fellaini a été qualifié de monstre par Rio Ferdinand.

“Disons que j’ai juste fait mon travail aujourd’hui. On a tous fait un bon match, j’ai récupéré beaucoup de ballons mais il fallait hein”, a-t-il lancé, dans un clin d’œil avant de poursuivre : “J’aimerais aussi féliciter l’arbitre. Dès qu’il est dans la surface, Neymar essaie de toucher ton pied à chaque fois. Ce n’était pas toujours facile à voir et a pris la bonne décision.”

Et le milieu de se projeter sur la demi-finale. En prévenant : “Maintenant, la France sera un autre très gros match. Ce sera totalement différent du 3-4. Ce jour-là, j’avais marqué deux buts mais les Français ont beaucoup mûri, ils ont beaucoup de très bons joueurs et le danger vient de partout. Ce sera une vraie demi-finale.”

Vincent Kompany se voulait également fier et positif après la victoire de son équipe. Il a sorti un gros match mais soulignait surtout le travail du groupe. “À nouveau une finale contre la France. C’est très beau ce qu’on a vécu mais le focus est déjà sur le prochain match. On n’est certain pas satisfaits. Les supporters peuvent faire la fête et être heureux. Nous savourons aussi mais nous allons préparer le prochain match comme face au Brésil. Croyez-moi ce n’est pas la fin. Tous les joueurs veulent aller au bout.”