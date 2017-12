José Mourinho adore Marouane Fellaini. Le technicien portugais ne pourra pas le retenir indéfiniment.

Le Big Fella commence à avoir des envies d’ailleurs et pourrait les concrétiser par un transfert dans les jours à venir.

Son contrat n’a toujours pas été prolongé par Manchester United. Il sera libre de signer gratuitement où il le souhaite dès le premier janvier. Il ne pourrait toutefois pas arriver dans son nouveau club avant la fin de son contrat en juin prochain.

Plusieurs clubs ont flairé le bon coup. Un joueur de son calibre sans devoir débourser un euro, c’est une opportunité en or. Les Chinois, qui sont de plus en plus surveillés au niveau budgétaire, sont déjà sur la balle. Selon une source proche du dossier, trois clubs ont déjà fait des propositions au joueur.

La Turquie, qui a pour réputation d’être capable d’offrir de gros contrats, surveille également le Diable Rouge. Besiktas est le club le plus intéressé. Fellaini préfère, lui, signer dans un club qui lui offre un challenge sportif. Il a tout juste 30 ans et se verrait bien encore jouer pour des trophées. Le PSG serait, pour cela, une destination idéale. Les Parisiens cherchent des renforts dans l’entrejeu dès cet hiver et s’intéressent fortement au Belge.

Lassana Diarra, qui est libre de signer directement, reste toutefois l’option numéro 1 des Parisiens. Un transfert qui n’empêcherait pas spécialement une signature du Diable en vue de l’été prochain.