Fellaini forfait, Roberto Martinez va-t-il rappeler un milieu de terrain ?

Diables Rouges

Touché au dos contre Hull City, Marouane Fellaini sera écarté des terrains pendant un mois, selon la presse britannique. La chance de Sven Kums pour se montrer chez les Diables ?



Big Mô connait des hauts et des bas depuis qu'il est arrivé à Manchester United. La blessure au dos encourue ce samedi contre Hull City est un "bas" après un "très haut" puisque depuis l'arrivée de José Mourinho chez les Red Devils, notre compatriote est incontournable au poste de médian défensif. Il devrait mettre un mois avant de retrouver les terrains et ainsi manquer le derby mancunien le 10 septembre prochain mais aussi la réception de l'Espagne et le déplacement à Chypre avec les Diables rouges. Une belle occasion manquée de s'installer dans le onze de Roberto Martinez qui comptait probablement sur lui.



C'est le Manchester Evening News qui évoque cette indisponibilité d'un mois, tout en annonçant que Fellaini restera probablement à Manchester pour soigner cette blessure. Le sélectionneur espagnol de la Belgique perd donc un joueur dans l'entrejeu et ne compte plus que sur 24 des 25 joueurs rappelés, dont Witsel, Nainggolan, Dembélé et Defour pour évoluer aux postes de n°6 ou n°8. Va-t-il conserver cette sélection ou compte-t-il rappeler un joueur ? Difficile à dire, mais un certain Sven Kums ne devrait guère s'éloigner de son téléphone au cours des prochaines heures…