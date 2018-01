Ils sont nombreux les Diables à l'infirmerie en ce début du mois de janvier. A six mois de la Coupe du monde, l'état de santé de certains inquiète alors que pour d'autres, l'indisponibilité n'est que passagère. Petit tour d'horizon des petits et grands bobos de nos Diables.

Vincent Kompany : Vers un retour rapide ?

Après sa sortie prématurée face à Newcastle, le pire pouvait être craint pour Vincent Kompany. Mais Pep Guardiola a tenu à être rassurant. "Sa blessure n’est pas aussi grave que ce que nous pensions. Il sera prêt pour les prochains matches." Vincent Kompany était pourtant absent de la feuille de match face à Crystal Palace dimanche. Sera-t-il déjà fit pour la venue de Watford ce mardi soir ? Affaire à suivre…

Toby Alderweireld : Reprise prévue en janvier

Absent depuis le début du mois de novembre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Toby Alderweireld devrait effectuer son retour au mois de janvier. Pourtant, une reprise retardée à février a, un temps, été redoutée. "Il est dans les temps et il se rétablit bien", a tenu à préciser Mauricio Pochettino, l’entraîneur des Spurs, début décembre. Alderweireld a repris l’entraînement individuel et son retour ne devrait donc plus tarder.

Marouane Fellaini : Tracassé par son genou

"Je ne me souviens pas quand Fellaini a joué pour la dernière fois. Ça fait tellement longtemps que j’ai oublié. C’était contre Brighton. Je ne sais plus, ça fait longtemps."Jose Mourinho a ironisé sur l’absence de Marouane Fellaini avant le déplacement de ce lundi à Everton. Big Mo n’a plus joué avec ManU depuis le 25 novembre, dix minutes contre Brighton. Il est coincé à l’infirmerie, tracassé par un genou déjà abîmé en octobre… avec les Diables.

Nacer Chadli : Indisponible deux mois

Nacer Chadli s’est blessé le 23 décembre, face à Stoke City. Le Diable souffre une nouvelle fois d’une blessure aux ischio-jambiers. Il faisait, à l’occasion de ce déplacement, son retour à la compétition après 7 matches. Alan Pardew, l’entraîneur de West Brom, a annoncé que l’ailier était "probablement sur la touche pour deux mois". Une tuile, lui qui était déjà en manque de jeu…

Youri Tielemans : Retour prévu dans le mois

Youri Tielemans s’est blessé au genou droit le 26 novembre, lors de la réception du PSG au stade Louis II. Opéré par arthroscopie de sa lésion méniscale, le Diabledevait respecter une durée d’indisponibilité d’environ six semaines. Youri Tielemans devrait donc être de retour sur les pelouses de Ligue 1 au mois de janvier, afin d’essayer de gagner sa place de titulaire à l’ASM.