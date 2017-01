Dis-moi comment tu célèbres ton but et je te dirai quel joueur tu es.

Après s’être élevé au second poteau pour doubler l’avance de Manchester United contre Hull et faciliter la tâche des Red Devils en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue (2-0), Marouane Fellaini a d’abord vu la majeure partie de ses coéquipiers vouloir le féliciter et partager avec lui la joie de le voir inscrire son premier but de la saison. Puis le Diable a foncé vers Jose Mourinho.

Le Portugais lui a présenté ses deux mains pour qu’il tape dedans, mais le milieu a préféré enlacer son coach, un peu surpris sur le coup par la virilité de l’accolade. "Je pense qu’il voulait montrer qu’il sait que je l’ai beaucoup soutenu lors des moments difficiles qu’il a connus", a souri le Portugais avant d’émettre une seconde hypothèse : "C’était aussi probablement parce que je lui ai dit qu’il allait marquer le deuxième but. Je ne sais pas. C’était bien pour lui de marquer devant les supporters et ce deuxième but peut être important."

Cette tête victorieuse , inscrite en face de la West Stand, où se massent les fans mancuniens les plus chauds, permettra peut-être au Diable Rouge de renouer les fils d’une histoire bien compliquée avec les fans. Ou peut-être pas.

Mais ce but met aussi en lumière la force de caractère du joueur accueilli par les sifflets d’Old Trafford qui, en décembre, lui avait reproché sa faute sur Gueye qui avait coûté un penalty et deux points contre Everton. "Mais il a très bien géré cette situation, il n’a pas eu peur. Il peut compter sur mon soutien et sait qu’il reste un joueur très important pour moi", a encore indiqué Mourinho qui a trouvé un équilibre dans l’entrejeu autour d’Ander Herrera, Michael Carrick et Paul Pogba.

Le Diable, très apprécié dans le vestiaire, a accepté la situation et a prouvé avec ce but qui a fait suite à une très bonne sortie contre Reading en Cup qu’il était prêt à monter au front à tout instant.