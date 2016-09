Fellaini: "N°6, ma meilleure place"

Diables Rouges

Marouane Fellaini est de retour en grâce à Manchester United. Numéro dix sous van Gaal, Big Fella est utilisé par Mourinho comme numéro six, ce qui lui a permis de redevenir un titulaire fixe. Il le sera aussi dans le derby de Manchester, qu’il attend avec impatience.

Marouane Fellaini, Jose Mourinho était inquiet au sujet de votre blessure au dos. Où cela en est ?

"J’ai reçu un coup dans le dos, mais j’ai guéri plus vite que prévu et j’ai pu jouer à Chypre. Je dois d’ailleurs dire un grand merci aux très bons kinés que nous avons en équipe nationale pour le travail effectué."

À peine rétabli, vous étiez titularisé par Roberto Martinez…

"Il a tenté une nouvelle tactique en espérant qu’elle nous offre plus d’occasions. Et nous en avons eu plus que la saison dernière. Après l’Espagne, nous avons été critiqués. Pas toujours justement. Mais ça fait partie du foot et le plus important, c’était de montrer une réaction."

À Everton, vous aviez travaillé un mois avec Martinez avant de signer à United. Vous saviez à quoi vous attendre ?

"Il nous demande de jouer en équipe et de former un bloc. Avec Kevin, Eden et Romelu, nous avons des joueurs pour aller vite. On l’a vu contre Chypre : nous avons la possession et la joie de jouer."

Martinez vous a placé dans le même rôle qu’à United, en tant que médian défensif.

"J’en suis content. C’est ma vieille place ! Et c’est aussi ma meilleure. J’y reçois enfin ma chance."

Vous avez disputé 84 minutes à Chypre, serez-vous prêt pour débuter le derby mancunien ?

"Oui, mon dos n’est plus un problème. Je serai prêt. Le clash entre Guardiola et Mourinho ? Il régnera une ambiance particulière, c’est sûr. Ce sera une guerre. Je m’attends à un bon match très intense."

Jose Mourinho a récemment demandé aux supporters d’United de vous soutenir et de vous aimer. Ça vous a fait quoi ?

"Cela m’a fait vraiment plaisir. Quand un coach parle comme ça de toi, tu as envie de tout donner pour lui sur le terrain."