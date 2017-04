Découvrez les résultats des Belges à l'étranger.

Initialement prévu dans le cadre de la 26e journée, le derby de Manchester s'est terminé par un match nul jeudi à l'Etihad Stadium (0-0). Kevin De Bruyne et Vincent Kompany étaient titulaires avec les Citizens et Marouane Fellaini occupait le flanc gauche du trio médian des Red Devils. A la différence des deux autres Diables rouges, Fellaini n'est pas allé jusqu'au bout de la rencontre. Il a pris coup sur coup deux cartes jaunes (83e, 84e). Au classement, les deux équipes font du sur-place. City (65 points) est 4e et United (64 points) 5e.









Les 54.176 spectateurs présents ont assisté à une rencontre sans trop de piment jusqu'à l'incompréhensible exclusion de Fellaini: averti pour une faute sur Sergio Aguero (83e), le Diable rouge a directement donné un coup de tête au même attaquant argentin (84e). Pourtant, le Diable rouge, qui avait mal débuté la rencontre en commettant plusieurs mauvaises passes en phase d'appui, avait trouvé la bonne cadence.

Les Citizens ont dominé les Red Devils mais, maladroits, ils ne sont parvenu à concrétiser leur supériorité. Kompany a très bien joué en couverture, bouchant tous les espaces avec facilité. De Bruyne a distillé de nombreux centres bien calibrés dont ses équipiers n'ont pas profité.





ESPAGNE

Le Celta Vigo s'est incliné au FC Séville (2-1) dans un match comptant pour la 34e journée de championnat. Theo Bongonda est monté au jeu à la 81e alors que le score était acquis.Au classement, le FC Séville est 4e à égalité de points avec l'Atletico madrid (68). Vigo (44 points) reste 11e.