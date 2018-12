Via ce communiqué, l'Union Belge précise les raisons pour lesquelles Filip Van Doorslaer, actif depuis 13 ans à l'Union Belge et directeur du service "Events", a décidé de stopper ses fonctions.

"Le directeur « Events » Filip Van Doorslaer a décidé de quitter l’URBSFA après plus de 13 ans de service pour relever un nouveau défi. Pour rappel, Filip Van Doorslaer travaillait pour le compte de la Fédération Belge de Football depuis 2005 et il nous quittera le 19 janvier 2019.

Durant ces nombreuses années, il a effectué plus que de l’excellent travail en dirigeant les départements « Marketing » puis « Events » de notre Fédération, et en faisant en sorte que ceux-ci suivent la courbe ascendante de nos équipes nationales."

"C’est avec beaucoup de fierté que je me remémore ce que j’ai pu réaliser ces dernières années avec des collègues fantastiques pour continuer à faire progresser l’URBSFA et à donner une image plus professionnelle de celle-ci. Cela a été un réel honneur pour moi de travailler pour la Fédération Belge de Football et je serai toujours reconnaissant envers celle-ci de m’avoir permis de faire d’une passion mon occupation professionnelle. Je pense surtout aux collègues fantastiques, talentueux et passionnés avec qui j’ai pu travailler. Vous allez tous me manquer énormément", précise Filip Van Doorslaer.

«"Je tiens à remercier personnellement Filip Van Doorslaer pour son énorme engagement ainsi que son grand professionnalisme tout au long de son parcours chez nous. Durant toutes ces années, Filip a développé de nombreux contacts aux niveaux national et international, et ses connaissances et son expertise ont toujours été appréciées et reconnues de tous. Il nous manquera aux plans humain et professionnel. Nous devons toutefois aller de l’avant et je pense qu’avec Manu Leroy et Frédéric Veraghaenne, nous avons deux excellents collègues, qui vont continuer à faire progresser notre Fédération dans leur domaine de compétence", explique Peter Bossaert, CEO de l’URBSFA.