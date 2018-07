Les supporters belges se chauffent en chanson à Saint-Pétersbourg.









A Saint-Pétersbourg, les fans des Diables rouges ont repris un air bien connu : "Bella ciao", le chant révolutionnaire italien remis au goût du jour par la série "Casa de papel".





"Oh Didier Deschamps, Kylian Mbappé, oh Griezmann ciao, Griezmann ciao, Griezmann ciao ciao ciao ! Les Français vont tous pleurer, parce que la Coupe, on va la gagner !

Alors que tout le monde se prépare pour la demi-finale de ce soir, les supporters belges en Russie se chauffent déjà la voix en ville !