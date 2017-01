Il n’a jusqu’ici joué que 339 minutes cette saison. Et son dernier match remonte au 19 novembre, soit il y a près de deux mois. Mais depuis quelques jours, Vincent Kompany refait son apparition. Le capitaine de City, touché au genou, avait repris les entraînements individuels le 15 décembre et les collectifs la semaine dernière. "Mais il n’est pas encore prêt", avait déclaré Pep Guardiola.

Hier, en conférence de presse, le discours de l’entraîneur espagnol a changé. "Kompany s’est entraîné, il est de retour. Espérons qu’il puisse jouer, que je puisse compter sur lui pour la seconde partie de la saison. Personne ne peut nier à quel point il est bon quand il est à son meilleur niveau. "

Pourrait-il faire partie du groupe qui affrontera Everton ce dimanche ? Kompany veut rester prudent et ne pas risquer une énième rechute. Mais Pep Guardiola sera sans doute tenté de le convoquer, quitte à le faire jouer une partie de la rencontre.

Parce que Vincent Kompany est entré dans une course contre la montre. Le Diable veut absolument faire partie de la liste des joueurs qualifiés pour le Ligue des Champions. Liste qui doit être déposée le 1er février, avant la double confrontation face à Monaco (aller le 21 février et retour le 15 mars). D’ici là, Kompany n’a plus que trois rencontres (dont celle de dimanche) pour prouver à son coach qu’il est, une fois pour toutes, de retour.