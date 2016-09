Diables Rouges

Rapidement, le nouveau coach de notre équipe nationale de football revient sur la qualité du travail réalisé à l'entraînement. "Je suis très satisfait de l’attitude des joueurs, notamment avec les modifications tactiques testées lors de l’entraînement de dimanche." Autre sujet abordé par Roberto Martinez, le match face à l'Espagne qui a été vécu comme une débâcle par nombre de supporters. "Les joueurs n’ont pas manqué d’envie ou de caractère contre l’Espagne. Contre Chypre, nous allons montrer que nous sommes tous concernés."

Selon lui, face à Chypre, la clé est notamment détenue par un Eden Hazard que ses coéquipiers devront mettre dans les meilleures dispositions afin qu'il puisse exprimer son talent à son potentiel maximum. "Il faudra jouer pour qu’Eden Hazard puisse avoir la balle et contrôler les débats avec un système qui le mette dans des bonnes conditions. Eden reste d'ailleurs capitaine." Une chose reste d'ailleurs indispensable pour le technicien passé par le banc d'Everton: "Ce n’est pas qu’une question de système tactique mais d’envie sur le terrain, je m’attends à une rencontre serrée comme l’an passé."

Annoncé incertain, ou du moins pas à 100%, Marouane Fellaini a de son côté rassuré. "Fellaini a été très bien durant ces deux derniers jours. Mais nous allons voir à l’entraînement s’il est en mesure de tenir 90 minutes", assure Roberto Martinez.





Hazard: "Contre l’Espagne, nous n’étions nulle part"

Devant les journalistes, le capitaine de notre sélection a tenu à aborder d'emblée le match contre l'Espagne et n'y est pas allé par quatre chemins, sans oublier de parler des sifflets. "Contre l’Espagne, nous n’étions nulle part. On ne peut pas revivre ça lors de nos prochains matches. (...) Je sais ce que c'est les sifflets, j'ai déjà connu ça à Chelsea. Mais c'est dérangeant d’entendre cela avec les Diables car on a fait de belles choses ces dernières années. C'est comme si les supportes avaient tout oublié... C'est dommage."

Pour Eden Hazard, lui et ses coéquipiers ne manquent pas d'envie, contrairement à ce qu'ils ont pu faire ressentir aux supporters. "Non, les joueurs ne manquent pas d'envie. Mais parfois, c'est plus compliqué de mettre tout en place. Cela ne fait qu'une semaine qu'on travaille ensemble, on ne peut pas travailler sur tous les aspects qui fonctionnent moins bien. Doit-on tout changer par rapport au match contre l’Espagne ? C'est difficile. Mais on a analysé le match, on en a parlé. Et on a aussi travaillé sur des automatismes différents en attaque. Les 25 joueurs sont prêts à tout donner! Tout le monde est fier de porter le maillot belge, c'est important pour tout le monde. On s'est pris deux claques. Et personne n'aime en prendre. "

Un discours plein de punch qui semble signifier que les supporters auront droit à un tout autre visage face à une équipe de Chypre qu'Eden Hazard respecte. "C'est une bonne équipe. Mais ce n'est vraiment pas le niveau de l'Espagne."





Revivez notre Live tweet





L'Allemand Felix Zwayer arbitrera le match contre Chypre

L'Allemand Felix Zwayer arbitrera mardi soir le premier match de qualification des Diables pour le Mondial 2018 en Russie, qui les opposera à Chypre, dans le groupe H. Zwayer, 35 ans et arbitre international depuis 2012, n'a encore jamais sifflé un match des Diables Rouges, mais il a en revanche une certaine expérience aux côtés d'équipes de Jupiler Pro League. En 2013, il avait sifflé Zulte Waregem - PSV Eindhoven, au troisième tour préliminaire de la Champions League, et il avait fait de même en 2015 pour le nul entre Anderlecht et le Dynamo Moscou en 16es de finale d'Europa League. Il a également vu La Gantoise à l'œuvre sur un terrain, contre Valence en phase de groupes de la Ligue des Champions l'an dernier. En mars 2014, il a aussi arbitré les Espoirs belges contre la Serbie (défaite 0-3).

Zwayer avait fait parler de lui il y a plus de 10 ans, alors qu'il n'était pas encore actif à un niveau international, pour avoir été nommé par un autre arbitre, Robert Hoyzer, dans un scandale de corruption au sein du football allemand.

Les hommes de Roberto Martinez tenteront mardi, au stade Neo GSP de Nicosie, de récolter leurs premiers points dans la course au Mondial russe. Une victoire serait également la première sous les ordres de l'Espagnol, puisqu'il a fait ses débuts la semaine dernière avec une défaite 0-2, en amical, contre l'Espagne.