Avant d'affronter la Suisse à Bruxelles ce vendredi, Le sélectionneur national et le capitaine des Diables Rouges se présentent en conférence de presse. Le niveau de jeu de notre capitaine est au centre de toutes les discussions.

Eden Hazard et Roberto Martinez étaient face à la presse à 14h15 pour parler du match face à la Suisse comptant pour la Nations League.

Eden Hazard s'est exprimé à propos de son transfert éventuel au Real Madrid et sur le prochain Ballon d'or: "Si je suis le meilleur joueur du monde depuis la Coupe du Monde? Oui. Mais je ne remporterai pas le Ballon d'or pour la cause, je pense que Modric va l'avoir, même s'il y a d'autres favoris comme Varane par exemple. Il faut jouer en Liga pour l'avoir? Certainement, c'est pour cela que je veux jouer en Espagne."

Quant à savoir si il partirait au Real en janvier, voici sa réponse en vidéo :

Pour Roberto Martinez, le niveau d'Eden Hazard n'est pas étonnant: "Il est très bon depuis très longtemps, il est constant et il suffit de voir ses matches et ses statistiques avec l'équipe nationale pour s'en rendre compte. Il a réussi une belle Coupe du Monde, et il continue sur sa lancée avec un nouveau coach et une nouvelle philosophie. Il est au top dans un grand championnat depuis quelques années et avant cela il a même été champion de France avec une équipe qui attendait cela depuis longtemps. Le Ballon d'or? C'est toujours compliqué à dire car c'est une récompense individuelle qui est donnée dans un sport collectif. Je souhaite juste que les joueurs qui ont réussi un bon mondial soient récompensés."