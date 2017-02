Il a pris l’habitude, ces dernières saisons, d’inscrire le but du titre. En 2015, son penalty inscrit, en deux-temps, face à Crystal Palace, avait offert la Premier League à Chelsea. Et la saison dernière, son égalisation face à Tottenham, d’une frappe enroulée du pied droit, en lucarne, avait permis à Leicester de remporter le titre.

Nous ne sommes qu’au début du mois de février, mais Eden Hazard a peut-être déjà récidivé. Samedi, en début d’après-midi, lors de l’important derby londonien face à Arsenal, le Diable a livré une performance cinq étoiles, qu’il a ponctuée avec un but venu d’ailleurs.

Parti de sa propre moitié de terrain, ballon au pied, le Brainois s’est joué de toute la défense des Gunners, lors d’un slalom de 50 mètres, où il a fait parler sa technique, son équilibre et son talent, avant de crucifier Petr Cech d’une splendide pichenette croisée. Un but absolument exceptionnel (son dixième cette saison) qui a mis Chelsea à l’abri et qui permet aux Blues de repousser leurs rivaux londoniens à 12 points, ce qui les élimine quasiment définitivement de la course au titre. Et qui offre un boulevard à Chelsea.

"C’est toujours bien de marquer de beaux buts contre les grandes équipes", indiquait un Eden Hazard toujours aussi cool à l’interview d’après-match. "Dès que j’ai reçu le ballon, j’ai pensé à dribbler comme je l’ai fait. Cela n’arrive pas dans tous les matches. Je sais que je dois plus marquer et aujourd’hui, je l’ai fait. Je suis content, j’ai pris beaucoup de plaisir."

Antonio Conte aussi. Il partageait d’ailleurs la joie de son numéro 10. "Hazard montre toujours énormément de qualité. Je suis très content pour lui. Aujourd’hui, sa performance a été très bonne balle au pied. Mais je tiens à souligner son travail pour l’équipe quand il n’avait pas le ballon. Il a énormément travaillé pour le collectif et quand il joue comme cela, c’est un joueur complet."

Qui entrevoit les 14 dernières journées de Premier League avec beaucoup de sérénité. "On est en tête et on est en confiance", indiquait le Belge. "Tout va bien en ce moment et nous n’avons qu’un objectif : finir la saison à cette position."

En conservant ce niveau de jeu, on voit mal comment cela pourrait ne pas arriver. Et s’ils soulèvent le trophée, à la fin du mois de mai, nul doute que le slalom d’Eden Hazard sera désigné comme un moment décisif de la conquête d’un deuxième titre en trois ans…