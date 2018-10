Il semble de plus en plus probable que le T2 de Roberto Martinez quitte les Diables après Belgique-Suisse.



Les indices sont de plus en plus nombreux. D'abord, la conférence de presse de Roberto Martinez, ce jeudi, durant laquelle le sélectionneur disait qu'il répondrait aux questions sur Henry… après le match contre la Suisse. Sans confirmer, ni infirmer, le départ du Français dans les prochains jours. Il y a également le discours des joueurs, qui se gardent bien d'en dire plus que le coach mais qui avouent, notamment Meunier, que l'aventure prendra forcément fin tôt ou tard…



Et puis, il y a les informations de nos confrères de L'Equipe, selon lesquelles le dossier est en bonne voie depuis 48 heures. Ce vendredi, ils écrivent ceci: "le Français est plus que jamais favori à la succession de Jardim (…) il a déjà noué des contacts pour composer son staff. C'est un indicateur de son degré de motivation". Il faut dire que le président Rybolovlev semble prêt à céder aux "exigences élevées" de Thierry Henry, concernant son futur contrat mais aussi la politique sportive. Monaco devrait notamment s'activer sur le marché des transferts en janvier. Depuis midi, ce vendredi, le site du quotidien français annonce même la forte probabilité de voir Henry arriver sur le Rocher dès samedi. "Il devrait quitter la Belgique ce samedi pour s'engager avec Monaco et succéder officiellement à Jardim lundi".



Qui sait, le départ d'Henry pourrait être officialisé par Roberto Martinez dès ce soir, après le match contre la Suisse ?