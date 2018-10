Ce sont nos confrères de L'Equipe qui l'affirment: si le renvoi de Leonardo Jardim est acté en coulisses depuis mardi, il ne sera rendu officiel que ce jeudi. Et son remplaçant devrait être annoncé dimanche ou la semaine prochaine.Un timing qui pourrait finalement faire les affaires de tout le monde, puisqu'il permettrait à Henry d'assurer ses fonctions jusqu'au match contre la Suisse, ce vendredi soir, avant de (peut-être) filer sur le Rocher. Rater la rencontre amicale contre les Pays-Bas serait un moindre mal…Une chose est certaine: s'il est effectivement officialisé comme T1 de Monaco dans les prochains jours, Henry aura du pain sur la planche puisqu'il devra constituer un tout nouveau staff, ou presque, et inverser une situation plus que délicate puisque Monaco est actuellement relégable en Ligue 1 et très mal embarqué (0 sur 6) en Champions League.