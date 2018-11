Après la défaite face au PSG (0-4), Thierry Henry est revenu sur la blessure du Diable, qui a dû être remplacé après 20 minutes de jeu.



"Comment expliquer que notre infirmerie soit garnie de 16 blessés ? C'est une vraie bonne question mais je ne peux pas y répondre ! En tout cas, ça commence à faire beaucoup. Cette fois, Nacer Chadli ne pouvait même plus respirer en sortant du terrain…", expliquait l'ancien T2 des Diables après la rencontre.



Le seul Belge au coup d'envoi (Tielemans était suspendu) se tenait en effet le thorax et semblait même boiter au moment de rentrer au vestiaire… Nous devrions en savoir plus en cours de journée, après le premier entraînement des Diables rouges en vue de Belgique-Islande. Les éventuelles solutions de repli pour Roberto Martinez se nomment Thomas Foket, titulaire à Reims, ou Jordan Lukaku, de retour après cinq mois d'absence.