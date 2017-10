L’Union belge compte organiser une grande fête avec DJ à l’occasion du 97e match en équipe nationale pour Jan Vertonghen, ce mardi contre Chypre.

Vertonghen dépassera Jan Ceulemans, recordman actuel avec 96 capes. Seul problème : pour le moment, presque un quart du stade est vide. Il reste 10.000 tickets à vendre.

L’Union belge n’est pas aidée par les circonstances. La Stib prévoit que son réseau sera perturbé en raison d’une grève. Qui plus est, plusieurs activités (un concert de Hillsong Young and Free et Cirque du Soleil) seront organisées sur le plateau du Heysel.

Les prix des tickets varient entre 15 euros (pour des membres de 1895) et 75 euros. La Fédération espère qu’un bon résultat en Bosnie peut convaincre les gens de venir au match mardi.