Infirmerie des Diables: Fellaini de retour, le groupe au complet

Diables Rouges

Tous les Diables rouges étaient présents à l’entraînement de dimanche matin à Neerpede.

Marouane Fellaini est, lui, bien de retour et il s'entraîne normalement."Il a très bien réagi ces deux derniers jours et a pris part normalement à l’entraînement. Son dos va mieux; notre staff médical a bien travaillé et le ressenti de Marouane est bon. Nous prendrons une décision ce dimanche pour savoir s’il est sélectionnable ou non", avait commenté Roberto Martinez en conférence de presse samedi. "Quant à Thomas Vermaelen, il s’entraîne normalement depuis vendredi et est disponible pour Chypre."





De la musculation puis une séance légère samedi

L’entraînement de samedi matin était basé sur la récupération, à trois jours de la rencontre à Chypre. Alors qu’il devait débuter à 11h, il a finalement commencé à… 11h50 car le groupe est d’abord passé par la salle de musculation.

"L’important est que les joueurs se régénèrent physiquement et que les corps ne soient plus fatigués. Mais l’entraînement de dimanche sera plus dur", avait indiqué Roberto Martinez. "Nous allons également devoir nous adapter aux conditions météo, à la chaleur et à l’humidité."