Les Islandais se sont entraînés une seule fois ce lundi, sur le coup de 11h (13h en Belgique). A la sortie des vestiaires, tout le monde a été obligé de suivre le même cérémonial: tremper ses chaussures dans deux bacs situés juste devant eux. "Je n'avais jamais vu cela avant", nous disait un confrère islandais lorsque nous lui avons demandé s'il s'agissait d'une coutume locale.





© MF







La raison est tout simple. Une bactérie touche les pelouses allemande, suisse et autrichienne depuis plusieurs semaines et la Fédération avait peur que les joueurs la ramènent en Islande. Ceux qui utilisaient les mêmes chaussures qu'en Suisse ont donc été obligés de les tremper dans ces fameux bacs. "Et avant le match en Suisse, nous avions des sprays pour éviter que la bactérie s'accroche aux godasses", nous expliquait l'attaché de presse de la sélection.