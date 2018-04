Les résultats en termes de pourcentages de votes

Cette page ( à découvrir en cliquant ici ) vous permet depuis la qualification des Diables de dresser votre liste des 23 pour la coupe du monde ! À 50 jours du coup d'envoi de la compétition, nous vous proposons de faire le point sur les résultats de ce sondage, qui avait été remis à zéro en mars dernier, après l'ajout d'Anthony Limbombe dans ce sondage. Malgré le coup de projecteur de sa première sélection contre l'Arabie Saoudite, le Brugeois ne vous a pas convaincu et il fait figure de réserviste dans votre sélection...On notera au passage que la hiérarchie n'a pas changé depuis le début d'année puisque les résultats sont les mêmes qu'en mars, à l'exception d'un secteur: le milieu de terrain. De Bruyne, Meunier, Nainggolan et Fellaini étaient déjà les plus populaires à l'époque, mais l'ordre changeait ensuite: Carrasco pointait devant Witsel, Dembélé et Tielemans, tandis que Nacer Chadli restait sur le carreau.Les résultats du sondage ci-dessous montrent également à quel point Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne et Eden Hazard (les seuls à recueillir plus de 99% des votes) sont populaires...

3 gardiens

Courtois: 99,12%

Mignolet: 96,23%

Casteels: 43,99%

Réserviste: Sels: 29,01%



6 défenseurs

Vertonghen: 99,2%

Alderweireld: 98,89%

Kompany: 97,5%

Vermaelen: 95,14%

Ciman: 69,51%

Dendoncker: 37,55%

Réservistes: Kabasele: 36,19% et Boyata: 23,41%



8 milieux/latéraux

De Bruyne: 99,05%

Meunier: 98,09%

Nainggolan: 97,04%

Fellaini: 94,19%

Dembélé: 90,66%

Witsel: 89,69%

Carrasco: 79,59%

Chadli: 51,25%

Réservistes: Tielemans: 32,85%, Limbombe: 22,49% et J. Lukaku: 17,7%



6 Attaquants

E. Hazard: 99,44%

Mertens: 98,68%

R. Lukaku: 98,59%

Batshuayi: 97,53%

T. Hazard: 77,34%

Origi: 40,73%

Réservistes: Mirallas: 28,65%, Benteke: 28,57% et Januzaj: 8,06%





Les résultats complets (sur une base de 14586 votes) sont disponibles en cliquant ici.