Les images de la "sale" torsion de sa cheville et ses larmes au moment de sa sortie avaient fait craindre le pire. En voyant Jan Vertonghen quitter la pelouse les yeux humides et la tête basse, les diagnostics les plus alarmistes circulaient quant à la durée de son absence.

Alors que l'on pensait le voir hors du terrain pendant dix semaines, Mauricio Pochettino a finalement annoncé lui-même le verdict du staff médical: ce sera six semaines "off" pour le défenseur. Une tuile tout de même pour l'Argentin, déjà privé durant plusieurs semaines de l'autre partie de son binôme, Toby Alderweireld.

Mais Vertonghen a déjà donné des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux. Le Diable rouge a posté une photo de lui à la salle de fitness. Un cliché accompagné d'un"Let's goooo" lapidaire et surtout rassurant quant à l'état de santé du joueur de vingt-neuf ans. Et qui semble indiquer qu'il est en avance sur son programme de revalidation.