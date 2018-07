Jan Vertonghen (31 ans) a mis fin à une grosse interrogation sur sa carrière chez les Diables Rouges : "Je continue, je ne vais pas arrêter avec les Diables Rouges."

Il n’en était pas moins triste du dénouement du match. "On avait l’impression d’être la meilleure équipe du tournoi. C’est donc vraiment frustrant d’en sortir ainsi. Il faut être honnête aussi, on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions non plus. Il n’y avait pas d’espace au milieu. C’était dur de s’en sortir."

Il comparait la déception à celle du Brésil. "On a un peu le même sentiment qu’en 2014 après l’Argentine. Mais cette demi-finale reste historique mais c’est difficile de le réaliser tellement on est déçu. On va essayer de s’y prendre pour finir troisièmes samedi."