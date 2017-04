"Je ne me suis jamais senti à l'aise en traversant les zones mixtes devant une forêt de micros, ce n'est juste pas moi", justifie le Diable. "Mon lieu d'expression, c'est le terrain. C'est là où je me donne corps et âme. Mais je vais partager des moments de ma vie avec mes fans. Des choses que je ne peux pas juste expliquer dans un tweet de 140 caractères. C'est pour cela que j'ai créée "All about J". Dans ce magazine en ligne, je dévoile ma propre histoire. Je parle aussi de football et j'expose des choses que j'ai envie de partager. Je sais que ce n'est pas forcément comme une newsletter normal. Mais, encore une fois, qui en a besoin d'une autre?"