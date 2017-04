Romelu Lukaku à Chelsea ? Cela deviendrait presqu'une Arlésienne... Sauf que désormais, le transfert apparaît comme de plus en plus plausible, tant on sent que le Belge ne prolongera pas l'aventure à Everton au-delà de l'été, malgré un lucratif contrat qui court jusqu'en 2019.

Si le nom de Manchester United a été cité à plusieurs reprises, c'est surtout celui de Chelsea qui revient le plus souvent. C'est logique, quand on connaît l'attachement de Big Rom' pour les Blues et son envie de revenir à Stamford Bridge par la grande porte, lui qui avait connu une exéprience difficile à Londres il y a quelques années. L'orgueil du champion...

De plus, Chelsea possède un atout béton pour le joueur: sauf catastrophe nucléaire, le club disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Une condition sine qua non pour l'attaquant, qui souhaite sauter le pas depuis quelques saisons.

Petit hic, dans le système à un avant-centre prôné par Antonio Conte, la place de numéro 9 est déjà occupée par Diego Costa, un temps meilleur buteur du championnat avant de connaître une mauvaise passe. Mais l'Espagnol ne serait pas insensible aux propositions complètement dingues des clubs chinois, à commencer par le Tianjin Quanjian d'Axel et Witsel et le Guangzhou Evergrande.





"Tout le monde ne peut pas supporter cette pression"

Un départ du chouchou des arbitres de Premier League forcerait le coach italien à trouver un remplaçant de poids. Et donc, pourquoi pas Lukaku ? Selon Jimmy Floyd Hasselbaink, ce choix serait judicieux, comme il l'a expliqué sur le plateau de Sky Sports. "Vu la façon dont Chelsea joue, Lukaku est, avec Alvaro Morata, le genre de joueur qu'on va analyser pour remplacer Costa", déclare l'ancien attaquant de... Chelsea.

"Est-il aussi bon que lui ? Je pense qu'il sont très proches", poursuit le Néerlandais. "Contrairement à Harry Kane, ils se ressemblent, Lukaku n'est pas aussi caractériel, mais il dirige sa ligne et je pense qu'il va encore s'améliorer. Avec tout le respect que l'on doit à Everton, s'il rejoint Chelsea, il évoluera avec de meilleurs joueurs, donc, il va lui aussi devenir meilleur", dit-il, ajoutant que Lukaku a "mûri" lors de son passage à Goodison Park.

Une maturation qui aidera sans doute l'actuel meilleur buteur du championnat (vingt-quatre goals) à franchir le cap qui l'éloigne encore du top. "Oui, la pression sera sur lui, le maillot pèsera plus lourd et seuls certains joueurs peuvent la supporter, mais il montrera qu'il en est capable", annonce l'ex-coach de l'Antwerp. "Il a été prêté à West Brom, car il avait besoin de temps de jeu avant d'aller à Everton, où ce qu'il a réalisé est exceptionnel. Everton a mis beaucoup d'argent à ce moment, mais c'est parce qu'il s'y était bien développé."





Koeman n'a pas renoncé

Reste que Lukaku est toujours sous contrat et que, malgré une volonté très claire de ne pas resigner, Ronaldo Koeman n'a apparemment pas encore fait une croix sur son meilleur atout. Le coach des Toffees s'en est expliqué en conférence de presse.

"Si quelqu'un est intéressé, il appellera certainement la direction et nous en parlerons, mais nous essaierons de tout faire pour le garder à Everton la saison prochaine", dit le Néerlandais. On sent toutefois poindre un peu de désespoir dans cette déclaration. Surtout que Koeman a lui-même avoué que son buteur ne resignerait pas.

"Il a marqué à vingt-quatre reprises, et avec encore cinq matches à jouer, il peut atteindre un très haut niveau", indique plus loin Koeman. "Il s'améliore dans tous les aspects du football, au niveau du pressing, des lignes de courses. J'ai eu plusieurs conversations sur la façon dont il a besoin de jouer, selon moi. Il bosse dur pour être plus performant."