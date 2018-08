Fellaini, Dembele, Mirallas, Vermaelen, Vertonghen... lls ont écrit l'histoire à l'encre de Chine !

Le 22 août 2008, la Belgique disputait, et perdait, la petite finale, pour la médaille de bronze, des Jeux Olympiques 2008 contre le Brésil. Revivez la formidable épopée des Diablotins lors de ces JO de Pékin, jour par jour. Un parcours qui changea le football belge, qui, dix ans plus tard, réalisa lors du Mondial 2018 en Russie le plus grand exploit de son histoire, avec une troisième place en Coupe du Monde...