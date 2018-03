Diables Rouges Johan Walem espère que son contrat, qui s’achève en juin, sera prolongé.

De son propre aveu, "la semaine a été parfaite". Au surlendemain de la victoire contre la Hongrie (3-0), Johan Walem a le sourire. Contractuellement, ce match est censé être le dernier pour le sélectionneur des Espoirs qui, fort de son bilan, espère naturellement être sur le banc cet automne lors des trois dernières rencontres de la campagne. Et plus si affinités, comme il nous l’a confié, avec une certaine forme de sérénité : "Mon contrat est fini en juin. On verra. La fédération sait ce que je veux, comment je vois les choses. À eux de faire l’évaluation et j’attends leur retour."