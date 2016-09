Julien de Sart : "J’ai pris 3,5 kilos depuis janvier"

Diables Rouges

Sa récente expatriation a encore augmenté son amour de la sélection. "Je suis fier de pouvoir dire que je pars en sélection et je suis fier d’en parler quand je reviens", sourit Julien de Sart.

Dans le lobby de l’hôtel de Tubize où les Diablotins se sont retrouvés ce dimanche après leur victoire à Malte pour préparer la réception de la Tchéquie ce mardi à Louvain, le milieu a pris le temps d’évoquer sa nouvelle vie qui est la sienne depuis six mois à Middlesbrough. L’homme est épanoui. Le joueur a changé. Pas sa manière d’aborder les choses toujours aussi rafraîchissante.

Julien, l’opinion n’avait pas forcément conscience qu’en signant à Middlesbrough en janvier dernier, le but était de s’adapter durant six mois pour être prêt à découvrir la Premier League . Le plan s’est déroulé comme prévu ?

"Oui. On le voit encore maintenant. Le dernier jour du mercato, ils ont envoyé 4 joueurs en prêt et je ne suis pas parti. Je suis dans la liste des 25 pour le championnat. C’est la continuité. J’ai été sur le banc, puis j’ai joué en Coupe. Quand l’opportunité se présente, l’idée est de rentrer, de jouer quelques minutes. C’est étape par étape et c’est ce qui avait été dit lors des premières discussions avec le club. Cela se confirme et je sens que je progresse. C’est important. Je me sens bien, il n’y a que du positif."

Pourtant, de janvier à juin, vous n’avez joué que deux matches. Vous n’avez jamais cogité ?

(...)

