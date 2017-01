Même s’il restait sur deux grosses saisons à Genk, le transfert de Christian Kabasele cet été à Watford pour sept millions d’euros en a surpris plus d’un.

Six mois plus tard, le défenseur d’origine congolaise s’y installe tout doucement.

"Au début, je n’étais pas souvent repris dans le groupe mais j’ai continué à travailler encore et encore pour convaincre mon entraîneur. Puis, progressivement, j’ai intégré de plus en plus souvent la sélection pour recevoir depuis quelques semaines davantage de temps de jeu. Monsieur Mazzari a jugé qu’il me fallait un peu de temps pour assimiler le changement et, maintenant, je bénéficie de sa confiance."

Un bilan qui est donc satisfaisant pour Christian Kabasele quand on sait la différence de niveau qu’il faut combler lorsque l’on passe du championnat belge à la compétition anglaise.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.