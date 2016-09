Kabasele : "Je n’ai pas osé dire à Thierry Henry que j’avais ses posters"

Diables Rouges

L’interview s’est d’abord réglée par un échange de mails sans aucune faute d’orthographe avant de nous faire entendre sa voix et son humour pince-sans-rire au téléphone vendredi après-midi : un Euro et un transfert en Premier League n’ont pas réussi à changer le toujours très sympa Christian Kabasele. L’ancien attaquant d’Eupen et défenseur de Genk est tout de même conscient d’avoir pris une nouvelle envergure cet été. Le voilà aujourd’hui Diable confirmé par Roberto Martinez et joueur de Watford.

Comment se passe votre intégration dans votre nouveau club ?

"Cela se passe très bien. J’ai la chance d’être tombé dans un club avec beaucoup de francophones. Mais je parle aussi anglais et je m’entends bien avec tout le monde."

Il y a un peu plus de deux ans, vous jouiez à Eupen. Ça fait quoi d’entrer dans le vestiaire d’un club de Premier League ?

"Je n’étais pas intimidé. Je l’étais beaucoup plus lors de ma première chez les Diables. (...)

