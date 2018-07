Diables Rouges Christian Karembeu décrypte la Belgique et son équipe de France

"La Belgique a beaucoup de qualités. Et il y a des joueurs d’expérience aujourd’hui. Vous avez une équipe qui s’est aguerrie depuis deux ans après l’ Euro presque raté parce qu’on attendait plus des Diables. Avec plus de maturité, je pense que Martinez va délivrer une surprise au monde entier."

La déclaration est signée Christian Karembeu. Avant la Coupe du Monde, il nous avait accordé une interview à Bruxelles. Et à la veille d’un duel face à sa France, ses propos sont toujours d’actualité. "Il y a deux ans, à l’ Euro , l’équipe manquait d’automatismes", dit le champion du monde en 1998. "Elle évoluait un peu avec des freins alors qu’elle a tout pour se sublimer par son jeu. Il y a des joueurs de caractère, des joueurs de ballon. Et je crois que Roberto Martinez a saisi ce manque et cette différence pour justement que cette équipe puisse aller très loin et s’améliorer au fil des années."

(...)