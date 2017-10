Le Diable Rouge Kevin De Bruyne a été élu 'Joueur du mois de septembre' par les supporters de Manchester City, a annoncé mercredi le club anglais.

"Le maestro belge était inspiré et en forme, recevant de nombreux éloges et marquant deux beaux buts contre le Shakhtar Donetsk et Chelsea", a commenté Manchester City sur son site.

En septembre, De Bruyne a aussi délivré quatre passes décisives en six rencontres. Il a été élu devant Sergio Aguero et le gardien Ederson.

Manchester City partage la première place de la Premier League avec Manchester United (19 points). Les 'Citizens' recevront Stoke samedi.