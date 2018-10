Durant cette période, la chaîne de télévision du club mancunien (City TV) a suivi le Diable rouge pendant toute sa revalidation. Le tout résumé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux où le milieu de terrain se raconte sur les moments difficiles traversés.

"Dès que j'ai su ce que j'avais, j'ai "tourné le bouton" et j'ai pensé à ma revalidation. Il n'y a rien d'autre à faire quand un accident pareil t'arrive. C'est la vie, même si ce n'est pas facile au début" raconte le Diable. "Ce n'est pas toujours sympa de travailler seul, dans son coin, et de ne pas voir ses coéquipiers, mais il faut passer par là."



Pour le joueur, le plus difficile n'avait rien de lié au football. "Pour moi, la plus grosse difficulté était de ne pas pouvoir aider ma famille à la maison" explique-t-il. "Ma compagne était déjà à un stade avancé de sa grossesse et on avait déjà un petit garçon. C'était un moment difficile parce qu'elle devait prendre soin de moi, et moi je devais prendre soin d'elle."